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Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Карпатами.

Напередодні в гостьовому поєдинку третього туру української Прем’єр-ліги київське Динамо здолало львівські Карпати.

Карпати — Динамо 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Олександр Андрієвський оцінив результат зустрічі.

"Важко було тільки тому, що ми пропустили гол вже на першій хвилині. Загалом гра давалась, ми створювали моменти для голів.

Морально – так, було складно, бо тільки почали гру і вже програємо 0:1. До того ж погода внесла свої корективи, було дуже спекотно.

Тренер завжди каже аби всі готувались до гри, тому що в нас багато матчів — єврокубки, чемпіонат України. Тому ми знали, що буде якась ротація.

На виїзді завжди важче грати, аніж удома. Але зараз тривають насичені єврокубкові матчі, і нам, звісно, легше добиратись до того ж Львова, аніж до Києва. Зараз це зручно.

Мені сподобалось, як грають Карпати — комбінаційний футбол, гра вперед.

За рахунку 2:1 стало навпаки важче грати, бо Карпати потроху перехопили ініціативу, і певний час було важко. Не скажу, що вони мали якісь супермоменти, але нагнітали.

Зальцбург? Це суперкоманда, яка кожен рік грає у груповому етапі Ліги чемпіонів, тож ми налаштовуємось на важку гру", — заявив український виконавець.

Наступний матч київське Динамо зіграє вдома проти австрійського Зальцбурга в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.