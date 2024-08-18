Україна

Може виникнути скандальна ситуація.

Віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін прокоментував звернення клубу в УЄФА з проханням замінити арбітра 1-го матчу раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Бетіса Арду Кардешлера, який 21 березня 2024 року погодився працювати "суддею" на товариському матчі поміж країною-терористкою та Сербією.

"Одностайно ми прийняли рішення, що будемо писати таке звернення, тому що ми просто не розуміємо, як може бути інакше. Для нас це незрозуміло. Подивимося, якою буде відповідь УЄФА.

Але хочу сказати, що ми звернулися і до УАФ, і до Комітету арбітрів. Вони в курсі, вони теж зі свого боку будуть сприяти тому, щоб ця ситуація вирішилася на адекватніше, я так би сказав. Тому що для нас це неприпустимо", – сказав Гагарін.

Перший матч поміж криворіжцям та Бетісом відбудеться 22 серпня, о 21:00.