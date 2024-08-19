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Керманич Шахтаря прокоментував перемогу над Лівим берегом.

Донецький Шахтар напередодні обіграв київський Лівий берег у гостьовому матчі третього туру української Прем’єр-ліги.

Лівий Берег — Шахтар 0:1 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував виступ власної команди.

"Звісно, головною метою у футболі залишаються перемоги та здобуття трьох очок, і сьогодні нам вдалося цієї мети досягти. Гра проходила за доволі складним сценарієм, особливо на початку — у першій половині. І, звичайно, ми очікували, що наш опонент буде доволі складним і непоступливим, що ви могли побачити на полі.

Проте я максимально задоволений тим, як моя команда відпрацювала. Особливо задоволений тим, як ми зіграли в другому таймі, як ми змогли корегувати деякі неточності. Ще раз відзначу, що гра проходила за дещо складним сценарієм, однак попри це все ми змогли створити вдосталь моментів, особливо в другій половині зустрічі, і вважаю, що ми могли забити більше, аніж один гол.

Суперник створив, по факту, один момент, який прийшов після наших індивідуальних помилок.

Тим не менш хочу похвалити свою команду за старання, за продемонстрований рівень. Продовжуємо працювати та готуватись до наступних поєдинків.

Я схильний вважати, що в першому таймі ми дещо повільно працювали з м’ячем і в цілому повільно здійснювали всі атакувальні дії. Нам удалось виправити це в другій половині зустрічі, та, як ви могли помітити, згодом це переросло в значно більшу кількість моментів.

Узагалі в такій грі достатньо реалізувати один момент, і тоді, як ви знаєте, суперник може розкриватися, а в нас з’являється значно більше вільного простору.

Звичайно, сьогодні було складно грати через стилістику нашого опонента — їхній низький блок та щільне знаходження гравців на полі. Це теж дещо сковувало наш звичний стиль гри. Як я наголосив раніше, у першому таймі нам бракувало швидкості та реакції на події, що відбувалися на полі, однак я щиро радію, що моя команда зуміла виправити це становище вже в другому таймі.

Ще раз відзначу, що по перерві ми значно покращили наш стиль, особливо в пошуку вільного простору та в більшій розкутості гри. Як я завжди кажу своїй команді: труднощі кують переможців. Це означає, що кожного разу, коли стикаємося з якимись непростими ситуаціями, ми буквально загартовуємось.

І сьогодні ми мали чергову чудову нагоду вирости та загартуватися — і як команда, і кожен особисто як професіонал. Тому я хочу щиро похвалити свою команду за ту віддачу й за той рівень гри та особисте покращення, які вони продемонстрували.

Так, звісно, можу сказати, що це найкращий подарунок для мене. Я дуже радію цій перемозі і радію, що команда показала характер, билась на полі та виграла. Насолоджуватимусь цим подарунком", — заявив боснійський фахівець.

У наступному турі донецький Шахтар гратиме на виїзді проти Олександрії.