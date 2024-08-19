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Керманич Лівого берега прокоментував поразку від Шахтаря.

Київський Лівий берег напередодні поступився в домашньому матчі третього туру української Прем’єр-ліги донецькому Шахтарю.

Лівий Берег — Шахтар 0:1 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "лелек" Віталій Первак прокоментував виступ власної команди.

"Вітаю Шахтар із заслуженою перемогою. Треба подякувати Богу і нашим футболістам, що ми в напрузі тримали гру аж до кінця. А те, що в нас трішки не вийшло — це вже робочі моменти.

Як казав один експерт у студії УПЛ ТБ: Лівий Берег страждатиме. Так я і сказав футболістам: будемо страждати, але маємо щось витиснути з цих страждань. Сьогодні не вийшло. Ми знаємо, що ми робимо, і все буде добре.

Щодо першого голу, то ми довіряємо арбітрам VAR. Усі можуть помилятись, але вони відповідають за свою роботу. Поки не можемо забити. Щоб забити, треба бити по воротах — чого поки не виходить.

Будемо все робити для того, щоб у наступних іграх хоча б почали забивати", — заявив український фахівець.

У наступному турі київський Лівий берег гратиме вдома проти полтавської Ворскли.