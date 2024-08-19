Україна

Голкіпер Лівого берега прокоментував поразку від Шахтаря.

Напередодні київський Лівий берег поступився в домашньому матчі третього туру української Прем’єр-ліги донецькому Шахтарю.

Лівий Берег — Шахтар 0:1 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри воротар "лелек" Максим Механів прокоментував виступ власної команди.

"Граємо перший сезон в УПЛ і на старті доводиться грати з настільки гідним суперником, чемпіоном України. Боролись до останньої секунди, дуже достойна гра від нашої команди сьогодні була.

Ми чинили серйозний опір, але хотілося б, звичайно, зіграти щонайменше внічию — це був би гідний для нас результат. Вважаю, що наші перемоги ще попереду.

Довелось провести весь матч в напрузі, доводилось у кількох моментах виручати. Але, як на мене, саме в таких матчах краще грати.

Так, нам випав другий шанс пробитись до УПЛ — Турнір чотирьох — і ми його не змарнували. Але зараз уже час перебудуватись з Першої ліги до вищого рівня", — заявив український виконавець.

У наступному турі київський Лівий берег гратиме вдома проти полтавської Ворскли.