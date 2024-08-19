Голкіпер Лівого берега прокоментував поразку від Шахтаря.
Іван Когут, фото ФК Лівий берег
19 серпня 2024, 09:10
У домашньому матчі третього туру української Прем’єр-ліги напередодні київський Лівий берег поступився донецькому Шахтарю.
Лівий Берег — Шахтар 0:1 Відео голу та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри півзахисник "лелек" Іван Когут прокоментував виступ власної команди.
"Зіграли гідно, віддали всі сили. Зараз відновлюватимемось, відпочинемо і рухатимемось далі.
Так, ми поки не забивали на "елітному" рівні, ми — дебютанти, набиватимемо гулі і далі гра все покаже.
Я б не сказав, що в нас є побоювання перед суперниками, усе з цим добре. Нам тренер ще скаже щодо цього матчу власні зауваження, але, вважаю, що ми виконали установку на гру", — заявив український виконавець.
У наступному турі київський Лівий берег гратиме вдома проти полтавської Ворскли.