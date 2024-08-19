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Голкіпер Лівого берега прокоментував поразку від Шахтаря.

У домашньому матчі третього туру української Прем’єр-ліги напередодні київський Лівий берег поступився донецькому Шахтарю.

Лівий Берег — Шахтар 0:1 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "лелек" Іван Когут прокоментував виступ власної команди.

"Зіграли гідно, віддали всі сили. Зараз відновлюватимемось, відпочинемо і рухатимемось далі.

Так, ми поки не забивали на "елітному" рівні, ми — дебютанти, набиватимемо гулі і далі гра все покаже.

Я б не сказав, що в нас є побоювання перед суперниками, усе з цим добре. Нам тренер ще скаже щодо цього матчу власні зауваження, але, вважаю, що ми виконали установку на гру", — заявив український виконавець.

У наступному турі київський Лівий берег гратиме вдома проти полтавської Ворскли.