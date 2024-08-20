Гравець досить швидко знайшов собі нове місце роботи.
Артем Козак (праворуч), фото Олександрія
20 серпня 2024, 19:53
Правий півзахисник Артем Козак підписав контракт з Олександрією, передає офіційний сайт клубу УПЛ.
Угоду з 26-річним українцем розраховано до кінця травня 2026 року. Полісся, свій попередній клуб, він залишив на правах вільного агента.
У сезоні-2024/25 він узяв участь у 2 матчах житомирян у Лізі конференцій, не відзначившись результативними діями протягом 54 хвилин.
Раніше Козак також виступав за Чорноморець, Карпати, Арсенал (Київ) і "молодіжки" ПАОКа та Динамо (Київ).
Нагадаємо, нещодавно Олександрія попрощалася з нападником Артуром Авагімяном.