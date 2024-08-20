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Форвард "біло-зелених" поділився своїми думками після перших матчів за Оболонь.

Нападник Оболоні Віктор Блізніченко прокоментував свої перші матчі у складі "пивоварів", а також детальніше розповів про свій перехід до складу київської команди.

"Адаптація прийшла досить швидко. Деяких хлопців я знаю, але завжди так, коли приходиш в нову команду, треба зі всіма знайомитись. Так що я вже два тижні в команді, досить багато хлопців знаю та спілкуюся, так що все буде добре.

Кривбас — досить потужна команда, дуже фізично добре підготовлена, легендарний тренер український Юрій Вернидуб. Дуже приємно було в тому колективі виграти бронзові медалі.

Приємно було дебютувати на Оболонь-Арені, тому що багато вболівальників приходить на трибуни та підтримують нас. Але будемо старатися рухатися далі, хочеться вже порадувати наших вболівальників на нашому рідному стадіоні.

Сильна сторона — швидкість? Я не треную цей компонент. Це з дитинства в мене дуже велика швидкість. Завжди в кожній команді був найбільш швидкісним гравцем. Але ходжу в зал та більше працюю над вибуховістю, хочеться різкості.

Перехід до Оболоні? Мені подзвонив мій агент та запропонував сюди піти. Я сказав йому зразу, давай спробуємо цей варіант. І ми на наступний день приїхали на гру Оболонь – Колос. Після гри вже спілкувався з головним тренером, з другим тренером. І наступного дня вже тренувався з командою. А згодом уклав контракт. Мені більше підходить позиція лівого хавбека або нападника.

Дивився минулого сезону матчі Оболоні, можу відзначити багато боротьби. Але мені подобається те, що в суперника команди є багато зон, можна туди бігти та відкриватися.

Ми програли дві гри, але зараз третю гри хочемо перемогти. Знову Колос. Ми аналізуємо цю команду та хочемо її перемогти. Хочеться себе проявити, тому що завжди ходив по орендах, а зараз я на повноцінному контракті і бажання велике грати в футбол та великі амбіції", — наводить слова Блізніченка прес-служба клубу.

Після трьох турів Оболонь набрала одне очко та посідає 15 та передостаннє місце в УПЛ.

Свій наступний матч команда Валерія Іващенка проведе проти Колоса у Кубку України. Гра відбудеться 21 серпня о 17:00 за Києвом.