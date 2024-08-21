Україна

Один із новачків потрапив до стартового складу на поєдинок із Карпатами.

Півзахисники Шахтаря Євген Яновіч і Михайло Хромей поповнили склад Чорноморця на правах оренди, передає офіційний Telegram-канал клубу УПЛ.

Опорник Яновіч у сезоні-2023/24 узяв участь у 6 матчах "гірників" в Юнацькій лізі УЄФА. Центрхав Хромей під час минулої кампанії виступав за Карпати (оренда), зігравши лише в 1 поєдинку Першої ліги.

"Бажаємо молодим гравцям не затягувати з адаптацією і якнайшвидше продемонструвати свої позитивні якості в складі "чорно-синіх", — заявили в клубі.

Нагадаємо, якраз із Карпатами Чорноморець зустрінеться в 1/32 фіналу Кубка України-2024/25. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті. Стартові склади команд доступні за посиланням.