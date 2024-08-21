Відбулися ще два матчі у Кубку України.
НК Пробій
21 серпня 2024, 18:22
Сьогодні, 21 серпня, проходять матчі третього попереднього етапу Кубка України у сезоні-2024/25.
У першому матчі друголіговий Пробій вибив з розіграшу турніру Інгулець після серії післяматчевих пенальті.
Основний час матчу закінчився з рахунком 2:2. У складі господарів поля голами відзначилися Харук та Оринчак, а у команди з Петрово, президент якої потрапив у ДТП напередодні матчу, забивали Пушкарьов та Вілівальд. У серії пенальті Пробій був сильнішим із рахунком 4:2.
Пробій — Інгулець 2:2 (після серії пенальті — 4:2)
Голи: Харук, 22, Оринчак, 78 — Пушкарьов, 63, Вілівальд, 86.
У другій грі закарпатський Минай на своєму полі поступився сумській Вікторії з рахунком 0:2. Перемогу сумчанам забезпечили забиті м'ячі у виконанні Ульянова та Данилюка, які відзначились у другому таймі.
Минай — Вікторія 0:2
Голи: Ульянов, 61, Данилюк, 86.