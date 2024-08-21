Україна

Відбулися ще два матчі у Кубку України.

Сьогодні, 21 серпня, проходять матчі третього попереднього етапу Кубка України у сезоні-2024/25.

У першому матчі друголіговий Пробій вибив з розіграшу турніру Інгулець після серії післяматчевих пенальті.

Основний час матчу закінчився з рахунком 2:2. У складі господарів поля голами відзначилися Харук та Оринчак, а у команди з Петрово, президент якої потрапив у ДТП напередодні матчу, забивали Пушкарьов та Вілівальд. У серії пенальті Пробій був сильнішим із рахунком 4:2.

Пробій — Інгулець 2:2 (після серії пенальті — 4:2)

Голи: Харук, 22, Оринчак, 78 — Пушкарьов, 63, Вілівальд, 86.

У другій грі закарпатський Минай на своєму полі поступився сумській Вікторії з рахунком 0:2. Перемогу сумчанам забезпечили забиті м'ячі у виконанні Ульянова та Данилюка, які відзначились у другому таймі.

Минай — Вікторія 0:2

Голи: Ульянов, 61, Данилюк, 86.