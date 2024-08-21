Україна

Луганці крокують далі.

В рамках 1/32 фіналу Кубка України Олімпія Савинці зустрічалась із Зорею. У минулих стадіях змагань аматорський клуб із Миргородського району Полтавської області пройшов першоліговий кременчуцький Кремінь та друголіговий Гірник-Спорт із міста Горішні Плавні.

В матчі із Зорею "олімпійці" не встояли. У першій половині зустрічі Ндур та Слесар здобули перевагу для своєї команди, а після перерви Горбач і Яцик спокійно закрили матч. Гравці із Савинців напрацювали лише на один гол, автором якого став Ковтун — 1:4.

Олімпія Савинці — Зоря 1:4

Голи: Ковтун, 50 — Ндур, 25, Слесар, 28, Горбач, 56, Яцик, 90+1.