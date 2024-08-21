Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Кубку України, що відбувся 21 серпня 2024 року.

Луганська Зоря у матчі 1/32 фіналу Кубку України у гостях впевнено розібралася з Олімпією (4:1).

Перемогу команді Юрія Коваля принесли забиті м'ячі у виконанні Ндура, Слесара, Горбача та Яцика. Єдиний м'яч у складі команди із Савінців забив Ковтун на початку другого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олімпія — Зоря у рамках 1/32 Кубку України-2024/25:

Олімпія – Зоря 1:4

Голи: Ковтун, 50 – Ндур, 26, Слесар, 28, Горбач, 56, Яцик, 90+1.

Олімпія: Пругло, Бірюк, Алєксєєнко, Богомаз, Соболь (Павлик, 83), Кошман (Бурляй, 64), Почернін (Луценко, 76), Бичков (Ситник, 83), Малик, Руденко, Ковтун.

Зоря: Сапутін, Жуніньо (Дришлюк, 81), Ескінья, Нваезе, Гусєв, Хахльов, Мічін (Яцик, 71), Вакула (Горбач, 19), Слесар (Вантух, 71), Ндур (Кораблін, 46), Беніто.

Попередження: Бичков – Мічін.