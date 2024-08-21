Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Кубка України, що відбувся 21 серпня 2024 року.

У рамках 1/32 фіналу Кубка України-2024/25 львівські Карпати здобули розгромну перемогу над одеським Чорноморцем та пробилися до наступної стадії турніру.

Команда Владислава Лупашка відправила у ворота "моряків" три "сухих" м'ячі, авторами яких стали Очеретько, Кузик та Чачуа.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Чорноморець у рамках 1/32 фіналу Кубка України-2024/25:

Карпати — Чорноморець 3:0

Голи: Очеретько, 34, Кузик, 43, Чачуа, 75



Карпати: Кемкін — Саків, Адамюк, Бабогло (Педросо, 46), Клименко (Мірошніченко, 76) — Кузик (Костенко, 60), Альварес, Очеретько — Стеніо, Устименко (Чачуа, 60), Шах (Тлумак, 68).



Чорноморець: Вічний — Кисіль, Лотоцький (Удод, 55), Савченко, Кайо — Калин (Каптенко, 61), Васильєв, Хромей (Яновіч, 46) — Нето, Попов, Пшеничнюк.



Попередження: Васильєв