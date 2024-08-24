Україна

Річна оренда до Чемпіоншипу.

Ізраїльський нападник Манор Соломон свого часу після початку повномасштабного вторгнення залишив склад донецького Шахтаря та перейшов, спочатку, на правах оренди до лондонського Фулгема, а потім опинився в Тоттенгемі.

При цьому "гірники" так досі й не отримали від "шпор" компенсації за цей трансфер, на справедливості якої вони продовжують наполягати й донині.

Однак за минулий сезон у складі Тоттенгема ізраїльтянин відіграв усього шість матчів, причиною чого стала важка травма меніска, після якої гравець потребував операції.

Зрештою, Анге Постекоглу перестав на нього розраховувати й у новій кампанії Манору просто немає місця в складі лондонців.

Відповідно, треба йти до оренди до іншого клубу, із чим напередодні погодився допомогти футболісту Лідс, який наразі виступає в Чемпіоншипі.

Клуби вже обговорили всі деталі й питання цього трансферу полягає лише в офіційному оголошенні найближчим часом.