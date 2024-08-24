Україна

Для Олександра це перший випадок, коли він забив три голи за матч.

Центральний нападник Олександр Філіппов своїм хет-триком допоміг Олександрії вдома здолати Шахтар у 4 турі УПЛ.

"Гірники" лише втретє в історії чемпіонатів України пропустили 3 голи за матч від одного гравця. Таке вже ставалося в матчі Зоря — Шахтар у 2016 році (Андрій Тотовицький) та поєдинку донеччан із тернопільською Нивою в 1995-му (Олег Ящук).

За Олександрію хет-триками в УПЛ раніше відзначалися Сергій Куліш (у ворота Волині, 2017) і Сергій Старенький (у ворота кам'янської Сталі, 2017).

Також зазначимо, що для самого 31-річного українця Філіппова це перший подібний випадок у кар'єрі. За даними transfermarkt, на рахунку Олександра 10 дублів, оформлених під час виступів за Десну.