Україна

Ще один новачок для черкаської команди.

ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Іберії 1999 Шотою Нонікашвілі.

Деталі угоди із 23-річним грузином не розголошуються. За даними порталу transfermarkt, сума трансферу становила 250 тисяч євро.

Нинішнього сезону Нонікашвілі провів 24 матчі, в яких забив десять голів та віддав один асист, що було найкращим показником у складі команди.

Після трьох турів ЛНЗ набрав шість очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці АПЛ.