Ще один новачок для черкаської команди.
Шота Нонікашвілі, ФК ЛНЗ
24 серпня 2024, 16:22
ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Іберії 1999 Шотою Нонікашвілі.
Деталі угоди із 23-річним грузином не розголошуються. За даними порталу transfermarkt, сума трансферу становила 250 тисяч євро.
Нинішнього сезону Нонікашвілі провів 24 матчі, в яких забив десять голів та віддав один асист, що було найкращим показником у складі команди.
Після трьох турів ЛНЗ набрав шість очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці АПЛ.