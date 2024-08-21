Україна

До цього футболіст виступав за Олександрію.

ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із колишнім півзахисником Олександрії Артуром Авагімяном.

Деталі угоди із 27-річним українцем не розголошуються. Він дістався черкаському клубу безкоштовно, оскільки раніше він залишив Олександрію вільним агентом.

Минулого сезону Авагімян провів 29 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Прядун залишив ЛНЗ.