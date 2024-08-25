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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та луганська Зоря.

Львівський Рух та луганська Зоря зіграють у четвертому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Віталій Пономарьов, після поразки від черкаського ЛНЗ (1:3), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Юрій Коваль, на тлі поразки від Олександрії (1:2), залучив до стартового складу Кирюханцева та Жуніньйо на флангах оборони, тоді як Беніто та Тронтель розташуються над ними в півзахисті.

Рух: Ледвій — Руніч, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Квасниця, Краснопір, Карабін.

Запасні: Ванівський, Герета, Товарницький, Сич, Семотюк, Русяк, Джурабаєв, Слюсар, Слива, Клайвер.



Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Нваезе, Джордан, Жуніньйо — Беніто, Яцик, Башич, Тронтель — Герреро, Антюх.

Запасні: Сапутін, Мацапура, Ескінья, Гусєв, Дришлюк, Вантух, Хахльов, Мічин, Горбач, Будківський, Кораблін, Слесар.



Гра Рух — Зоря почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.