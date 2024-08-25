Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та луганська Зоря.
Беніто, фото ФК Зоря Луганськ
25 серпня 2024, 14:51
Львівський Рух та луганська Зоря зіграють у четвертому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.
Віталій Пономарьов, після поразки від черкаського ЛНЗ (1:3), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Юрій Коваль, на тлі поразки від Олександрії (1:2), залучив до стартового складу Кирюханцева та Жуніньйо на флангах оборони, тоді як Беніто та Тронтель розташуються над ними в півзахисті.
Рух: Ледвій — Руніч, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Квасниця, Краснопір, Карабін.
Запасні: Ванівський, Герета, Товарницький, Сич, Семотюк, Русяк, Джурабаєв, Слюсар, Слива, Клайвер.
Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Нваезе, Джордан, Жуніньйо — Беніто, Яцик, Башич, Тронтель — Герреро, Антюх.
Запасні: Сапутін, Мацапура, Ескінья, Гусєв, Дришлюк, Вантух, Хахльов, Мічин, Горбач, Будківський, Кораблін, Слесар.
Гра Рух — Зоря почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.