У четвертому турі УПЛ-2024/25 Рух розбив Зорю — 3:0.

Перемогу господарям забезпечили голи Карабіна, Рунича і Краснопіра.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Зоря у рамках 4-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Рух — Зоря 3:0
Голи: Квасниця, 16, Руніч, 48, Краснопір, 60

На 14-й хвилині Остап Притула (Рух) не забив пенальті (воротар).

Рух: Ледвій — Руніч (Джурабаєв, 88), Холод, Дідик, Роман — Федор (Слива, 88), Підгурський, Притула (Семотюк, 72) — Квасниця (Сич, 72), Краснопір, Карабін (Клайвер, 64).

Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев (Будківський, 46), Нваезе (Вантух, 62), Джордан, Жуніньйо (Мічин, 61) — Беніто (Горбач. 54), Яцик, Башич, Тронтель — Герреро, Антюх (Слесар, 73).

Попередження: Підгурський, Холод, Клайвер — Будківський.

На 90+1-й хвилині був вилучений Клайвер дос Сантос (Рух) (друге попередження).