Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 25 серпня 2024 року.
УПЛ
25 серпня 2024, 20:05
У четвертому турі УПЛ-2024/25 Рух розбив Зорю — 3:0.
Перемогу господарям забезпечили голи Карабіна, Рунича і Краснопіра.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Зоря у рамках 4-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Рух — Зоря 3:0
Голи: Квасниця, 16, Руніч, 48, Краснопір, 60
На 14-й хвилині Остап Притула (Рух) не забив пенальті (воротар).
Рух: Ледвій — Руніч (Джурабаєв, 88), Холод, Дідик, Роман — Федор (Слива, 88), Підгурський, Притула (Семотюк, 72) — Квасниця (Сич, 72), Краснопір, Карабін (Клайвер, 64).
Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев (Будківський, 46), Нваезе (Вантух, 62), Джордан, Жуніньйо (Мічин, 61) — Беніто (Горбач. 54), Яцик, Башич, Тронтель — Герреро, Антюх (Слесар, 73).
Попередження: Підгурський, Холод, Клайвер — Будківський.
На 90+1-й хвилині був вилучений Клайвер дос Сантос (Рух) (друге попередження).