Результати матчів Першої ліги України.
Фото: ФК Металіст
25 серпня 2024, 19:08
В неділю, 25 серпня, в 3-му турі Першої ліги зіграно 3 матчі.
В групі А Епіцентр переміг Хуст та повернувся на перше місце.
Епіцентр — Хуст 5:2
Голи: Кравчук, 35, 41, 56, Миронюк, 60, Равлик, 90+4 — Грицак, 55, Гарнага, 79.
Буковина мінімально обіграла Поділля завдяки голу Дудника.
Поділля — Буковина 0:1
Гол: Дудник, 50
Металіст поділив очки з тернопільською Нивою — 1:1.
Нива — Металіст 1:1
Голи: Галадей, 88 - Підручний, 90+1