В неділю, 25 серпня, в 3-му турі Першої ліги зіграно 3 матчі.

В групі А Епіцентр переміг Хуст та повернувся на перше місце.

Епіцентр — Хуст 5:2

Голи: Кравчук, 35, 41, 56, Миронюк, 60, Равлик, 90+4 — Грицак, 55, Гарнага, 79.

Буковина мінімально обіграла Поділля завдяки голу Дудника.

Поділля — Буковина 0:1

Гол: Дудник, 50

Металіст поділив очки з тернопільською Нивою — 1:1.

Нива — Металіст 1:1

Голи: Галадей, 88 - Підручний, 90+1