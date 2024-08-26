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Football.ua зібрав для вас головні зміни клубної прописки футболістами за останній тиждень (19.08.2024 — 25.08.2024).

Літня трансферна кампанія 2024 року поступово наближається до свого завершення. Тим не менш, минулий тиждень подарував нам ряд цікавих переходів. Football.ua зібрав для вас добірку найцікавіших десяти з них.

*суми трансферів за версією transfermarkt

Вік: 33

Громадянство: Німеччина

Позиція: центральний півзахисник

Вартість: безкоштовно (вільний агент)

Контракт: до 30 червня 2025 року

Гюндоган провів у Манчестері 7 років, здобувши з "містянами" 14 трофеїв, у тому числі вигравши Лігу чемпіонів УЄФА сезону-2022/23. "Відбити" бодай частину з витрачених на німця 27 млн євро в 2016 році Сіті не вдалося.

Влітку минулого року Ілкай перебрався до Ла Ліги, поповнивши склад Барселони на правах вільного агента. Доволі очікувано півзахисник став важливою частиною "блаугранас", відігравши в сезоні-2023/24 найбільшу кількість матчів з усіх гравців клубу — 51 у всіх турнірах (5 голів). Гюндоган також став найкращим асистентом команди (14 асистів).

Проте, після завершення попередньої кампанії почали з'являтися різноманітні чутки про потенційний відхід німця з Барселони, який, у підсумку, виявився зовсім не потенційним. Каталонський клуб вирішив безкоштовно відпустити Ілкая до його минулого колективу. Півзахисник уже встиг "дебютувати" за МС у домашньому матчі проти Іпсвіч Таун (4:1), відігравши 19 хвилин.

Вік: 24

Громадянство: Португалія

Позиція: лівий вінгер

Вартість: 52 млн €

Контракт: до 30 червня 2031 року

Феліш свого часу став рекордним придбанням "матрацників". У 2019 році Атлетіко віддав Бенфіці за нього понад 127 млн євро. Очолити список найдорожчих новачків в історії мадридського клубу йому вдалося, а от стати для нього важливим — узагалі ні.

Жоау хотіли бачити в Барселоні, де він провів на правах оренди сезон-2023/24. На рахунку універсального нападника 10 голів і 6 асистів у 44 матчах у всіх турнірах за каталонський клуб. Однак, "блаугранас" він так і не дістався.

У підсумку, португалець повернувся до Челсі, за який уже теж виступав (піврічна оренда, січень-червень 2023 року). Для "синіх" він став другим найдорожчим і 10-м загалом новачком за це літо. Феліш уже взяв участь у першому після повернення матчі, голом допомігши лондонцям розгромити Вулвергемптон на виїзді (2:6).

Вік: 24

Громадянство: Англія

Позиція: центральний півзахисник

Вартість: 42 млн €

Контракт: до 30 червня 2029 року

У зворотному напрямку трохи раніше вирушив вихованець лондонців Конор Галлагер. Трансферна сага за участі англійця тривала доволі довго, а в якийсь момент узагалі могла завершитися невдачею через зрив переходу до Челсі Саму Омородіона, про якого ми ще згадаємо в цьому матеріалі.

Умовне місце молодого нападника посів якраз Жоау Феліш, тож переговори між "матрацниками" та "синіми" продовжилися та, в підсумку, були успішними. Галлагер став п'ятим найдорожчим придбанням в історії Атлетіко, але не найдорожчим новачком із Челсі, яким був Дієго Коста в 2018 році (60 млн євро).

За даними transfermarkt, Конор — лише другий англієць в історії клубу. Раніше, з липня 2019 року до січня 2022-го, команду представляв захисник Кіран Тріпп'єр. Побачимо, чи вдасться півзахиснику зіграти більш ніж 86 матчів за мадридців, які на свій рахунок записав нинішній гравець Ньюкасл Юнайтед.

Вік: 27

Громадянство: Бразилія

Позиція: правий вінгер

Вартість: 28 млн €

Контракт: до 30 червня 2028 року (з опцією продовження на сезон)

Антоніо Конте продовжує збирати необхідний йому склад. Неаполітанці завершують придбання нападника Челсі Ромелу Лукаку, а також можуть посилитися півзахисником Брайтона Біллі Гілмором або півзахисником Манчестер Юнайтед Скоттом Мактомінеєм. А от трансфер Нереса вже відбувся.

У 1 турі Серії А Наполі зазнав розгромної виїзної поразки від Верони (3:0). Відсутність забитих голів у такому матчі точно має непокоїти вболівальників "партенопеї". Та чи допоможе в цьому Давід — головне питання.

У сезоні-2023/24 бразилець відзначився 15 результативними діями (5+10) у 32 матчах за Бенфіку в усіх турнірах. Його дебютна кампанія в Португалії була успішнішою — 28 (12+16) у 48 поєдинках. Тоді ж (2022/23) він здобув із лісабонцями чемпіонство. Вчора, 25 серпня, Нерес асистом допоміг Наполі розгромити Болонью (3:0) в першому матчі у футболці "адзуррі".

Вік: 32

Громадянство: Іспанія

Позиція: центральний півзахисник

Вартість: безкоштовно (вільний агент)

Контракт: до 30 червня 2026 року

Іспанець провів у системі Барселони 18 років, відігравши за клуб 373 матчі. Із "блаугранас" універсальний півзахисник здобув 20 трофеїв. Тепер Серхі виступатиме в Серії А під керівництвом Сеска Фабрегаса.

Із нинішнім керманичем "б'янкоблу" Роберто захищав кольори каталонського клубу. Одночасно з Фабрегасом на полі він перебував під час 22 поєдинків у сезонах-2011/12, 2012/13 і 2013/14.

Якщо враховувати гравців, яких Комо просто викупив (Стрефецца, наприклад), іспанець став 17-м (!) новачком клубу. Досвід півзахисника має допомогти колективу Фабрегаса в боротьбі за збереження місця в "еліті".

Вік: 24

Громадянство: Франція

Позиція: центральний захисник

Вартість: 3.3 млн € (оренда)

Контракт: до 30 червня 2025 року

Навряд чи хтось очікував, що Калулу влітку залишить Мілан саме на таких умовах. Ювентус отримав право придбати гравця за 13+3 млн євро, тоді як "россонері" виторгували собі ще 10% від майбутнього продажу П'єра.

Більшу частину сезону-2023/24 француз пропустив через травми. Захисник зумів узяти участь лише в 11 матчах Мілана в усіх турнірах. Залишилося з'ясувати, чи зможе він закріпитися в Турині під керівництвом Тіаго Мотти.

Так чи інакше, "россонері" все одно вже заробили на Калулу. У 2020 році Ліон отримав за свого вихованця всього 1.39 млн євро.

Вік: 20

Громадянство: Іспанія

Позиція: центральний нападник

Вартість: 15 млн €

Контракт: до 30 червня 2029 року

Хоч перехід Саму до Челсі й зірвався, він усе ж залишив Атлетіко. Після 8 голів та 1 асисту в 35 матчах за Алавес (оренда) у сезоні-2023/24 нападник отримав виклик до збірної Іспанії U-23, з якою виграв футбольний турнір Олімпіади-2024 у Франції.

Всього рік тому "матрацники" віддали за Омородіона 6 млн євро Гранаді, тож фіксуємо прибуток. У той же час transfermarkt оцінює виконавця в 35 млн, тож чи не здешевили в Мадриді? За класичним для португальських грандів сценарієм, у контракті Саму з Порту прописано чималу клаусулу — 100 млн євро.

Ймовірніше за все, саме цей гравець покликаний допомогти "драконам" упоратися з втратою за це літо одразу двох важливих центрфорвардів. Мехді Таремі на правах вільного агента пішов до Інтера, тоді як Еванілсон вирушив до Борнмута з наміром успішно замінити там Домініка Соланке.

Вік: 20

Громадянство: Колумбія

Позиція: правий вінгер

Вартість: 18 млн €

Контракт: до 30 червня 2030 року

Конкурент Віктора Циганкова за номінальною позицією став рекордним придбанням в історії каталонського клубу. Цікаво, що цей рекорд Жирона оновила вже втретє за поточне трансферне вікно.

Спочатку до колективу Мічела приєднався Ладіслав Крейчі (8 млн євро), а потім й Абель Руїс (9 млн євро). Загалом, Жирона доволі плідно попрацювала на трансферному ринку, залучивши до команди 10-х нових виконавців.

Раніше Аспрілья представляв Вотфорд у Чемпіоншипі. У сезоні-2023/24 він став найкращим гравцем "шершнів" за системою гол+пас, відзначившись 6 результативними ударами та 8 асистами в 47 матчах у всіх турнірах.

Вік: 22

Громадянство: Франція

Позиція: центральний нападник

Вартість: 46.7 млн €

Контракт: до 30 червня 2028 року

На цьому рубрика "трансферний рекорд" не завершується. Подібна до вищезгаданої ситуації в Жироні сталася й у Брайтоні. До придбання Рюттера найдорожчим новачком в історії клубу АПЛ був інший гравець, який теж поповнив його склад влітку, а саме Янкуба Мінте з Ньюкасл Юнайтед (35 млн євро). Цікаво, що раніше (у січні 2023 року) француз став рекордним придбанням (40.5 млн) Лідс Юнайтед.

Прем'єр-ліга — не новий турнір для Джоржиніо. У сезоні-2022/23, із тим же Лідс Юнайтед, він узяв участь в 11 матчах, відзначившись 1 асистом. Після цього "білі" опинилися в Чемпіоншипі, а француз допоміг їм дістатися плей-оф турніру за підвищення до АПЛ.

Загалом, Рюттер був другим гравцем Лідс Юнайтед за кількістю результативних дій у ході минулої кампанії (51М, 8Г, 16А). Кращим за нього був лише Крісенсіо Саммервілл (21+10), який на початку місяця поповнив склад Вест Гем Юнайтед. Джоржиніо вже дебютував за Брайтон, вийшовши на поле наприкінці матчу проти Манчестер Юнайтед (2:1).

Вік: 26

Громадянство: Аргентина

Позиція: правий вінгер

Вартість: 8.4 млн € (оренда)

Контракт: до 30 червня 2025 року

Фіорентині не звикати продавати лідерів своєї атакуючої ланки Ювентусу за чималі суми. Протягом останніх 10 років найдорожчі гравці "лілій" вирушали саме до Турина. Так сталося спочатку з Федеріко Бернардескі, а потім й із Душаном Влаховичем і Федеріко К'єзою.

Гонсалеса ж раніше дуже хотіли бачити в своїх складах деякі клуби АПЛ, але переходу до умовного Брентфорда так і не судилося відбутися. Тоді повідомлялося, що "бджоли" пропонували за Ніко 35 млн фунтів стерлінгів, що більше за суму, яку Фіорентина може отримати від "б'янконері".

Туринським грандом аргентинець орендований із зобов'язанням викупу. Ювентусу Гонсалес обійдеться в 25-33 млн євро (не враховуючи оренду). Вінгер був першим або принаймні другим гравцем складу "лілій" за кількістю результативних дій у всіх трьох своїх сезонах у Флоренції.