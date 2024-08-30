Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та луганська Зоря.

Київська Оболонь та луганська Зоря на Оболонь-Арені відкриватимуть програму п'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Валерій Іващенко, після розгрому від житомирського Полісся (0:4), залучив до стартового складу Приймака та Османа до лінії захисту, тоді як Теслюк долучиться до пари нападників.

Младен Бартулович, після розгрому від львівського Руху, використав із перших хвилин Дришлюка в центрі оборони, тоді як Мічин гратиме в півзахисті, а Будківський зіграє в нападі.

Оболонь: Федорівський — Мединський, Карась, Приймак, Дубко, Осман — Вітенчук, Мороз, Черненко — Суханов, Теслюк.

Запасні: Рибка, Марченко, Бичек, Груша, Т. Лях, Слободян, Тарануха, Чернов, Блізніченко.



Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Дришлюк, Джордан, Вантух — Мічин, Башич, Яцик, Антюх — Будківський, Герреро.