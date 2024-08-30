Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та луганська Зоря.
Петар Мічин, фото ФК Зоря
30 серпня 2024, 14:43
Київська Оболонь та луганська Зоря на Оболонь-Арені відкриватимуть програму п'ятого туру української Прем'єр-ліги.
Валерій Іващенко, після розгрому від житомирського Полісся (0:4), залучив до стартового складу Приймака та Османа до лінії захисту, тоді як Теслюк долучиться до пари нападників.
Младен Бартулович, після розгрому від львівського Руху, використав із перших хвилин Дришлюка в центрі оборони, тоді як Мічин гратиме в півзахисті, а Будківський зіграє в нападі.
Оболонь: Федорівський — Мединський, Карась, Приймак, Дубко, Осман — Вітенчук, Мороз, Черненко — Суханов, Теслюк.
Запасні: Рибка, Марченко, Бичек, Груша, Т. Лях, Слободян, Тарануха, Чернов, Блізніченко.
Запасні: Сапутін, Мацапура, Ескінья, Гусєв, Хахльов, Слесар, Кирюханцев, Беніто, Горбач, Жуніньйо, Кораблін.
Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Дришлюк, Джордан, Вантух — Мічин, Башич, Яцик, Антюх — Будківський, Герреро.
Гра Оболонь — Зоря почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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