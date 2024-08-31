Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та ковалівський Колос.

Олександрія та ковалівський Колос на стадіоні Ніка проведуть матч п'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Руслан Ротань, після перемоги над донецьким Шахтарем (4:3), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Олександр Поздєєв, на тлі поразки від рівненського Вересу (0:1), залучив до стартового складу Гороха в рамці воріт, тоді як Шершень гратиме в обороні, а Третьяков та Паулаускас долучаться до групи атаки.

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Копина, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Шостак — Беззера, Філіппов, Шулянський.

Запасні: Макаренко, Шевченко, Костишин, Мишньов, Логінов, Ващенко, Скорко, Джевані, Кампуш, Смирний, Козак, Погорілий.



Колос: Горох — Поправка, Шершень, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Демченко — Велетень, Оріховський, Третьяков — Паулаускас.

Запасні: Пахолюк, Мисак, Кукош, Бурда, Криворучко, Ільїн, Гусол, Денисенко, Салабай, Безбородько.



Гра Олександрія — Колос почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.