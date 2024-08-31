Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та ковалівський Колос.
Гітіс Паулаускас, Getty Images
31 серпня 2024, 14:34
Олександрія та ковалівський Колос на стадіоні Ніка проведуть матч п'ятого туру української Прем'єр-ліги.
Руслан Ротань, після перемоги над донецьким Шахтарем (4:3), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Олександр Поздєєв, на тлі поразки від рівненського Вересу (0:1), залучив до стартового складу Гороха в рамці воріт, тоді як Шершень гратиме в обороні, а Третьяков та Паулаускас долучаться до групи атаки.
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Копина, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Шостак — Беззера, Філіппов, Шулянський.
Запасні: Макаренко, Шевченко, Костишин, Мишньов, Логінов, Ващенко, Скорко, Джевані, Кампуш, Смирний, Козак, Погорілий.
Колос: Горох — Поправка, Шершень, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Демченко — Велетень, Оріховський, Третьяков — Паулаускас.
Запасні: Пахолюк, Мисак, Кукош, Бурда, Криворучко, Ільїн, Гусол, Денисенко, Салабай, Безбородько.
Гра Олександрія — Колос почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.