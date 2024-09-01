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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та донецький Шахтар.

Криворізький Кривбас та донецький Шахтар зіграють на завершення п'ятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Гірник.

Юрій Вернидуб, після поразки від севільського Бетіса (0:3), залучив до стартового складу Сосу на вістря атаки.

Маріно Пушич, на тлі поразки від Олександрії (3:4), використав із перших хвилин Вінісіуса та Педріньйо Азеведо на флангах оборони, тоді як у опорній зоні гратиме Степаненко, а Егіналду розташується ліворуч в атаці.

Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Вакулко — Д. Кузик, Луньов, Драмбаєв — Соса.

Запасні: Хома, Маханьков, Понєдєльнік, Хомченовський, Аморозо, Задерака, Твердохліб, Микитишин, Оче, Кожушко, По.



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Степаненко — Педріньйо да Сілва, Криськів, Судаков, Егіналду — Сікан.

Запасні: Фесюн, Траоре, Франьїч, Швед, Зубков, Азарові, Грам, Бондаренко, Конопля, Кевін, Невертон.



Гра Кривбас — Шахтар почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.