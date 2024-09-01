Україна

Поки невідомо, коли команди дограють зустріч.

Центральний матч 5-го туру УПЛ Кривбас — Шахтар був перерваний через повітряну тривогу на 50-й хвилині.

Як повідомляє УПЛ-ТБ, зустріч перенесена на невизначений термін. 2 вересня матч не дограють через те, що футболісти відправляються в табори збірних напередодні поєдинків Ліги націй.

Матч був перерваний за рахунку 1:0 на користь "гірників". Гол забив Тарас Степаненко.

З подіями зустрічі можна ознайомитись в онлайн-трансляції на Football.ua.