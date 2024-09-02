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Керманич Динамо прокоментував перемогу над ЛНЗ.

Напередодні київське Динамо обіграло черкаський ЛНЗ у домашньому матчі п’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Динамо — ЛНЗ 1:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер Олександр Шовковський прокоментував виступ власної команди.

"Вітаю всіх уболівальників Динамо з перемогою. Був непростий матч. Ми чудово розуміли, яка буде гра. Я відчував це, скажу відверто.

Після матчів кваліфікації Ліги чемпіонів та стадії плей-оф, переїздів, логістики готував своїх хлопців до того, що буде непроста гра, що матимемо справу з командою, яка вдало стартувала у нинішньому чемпіонаті України, посідала друге місце, у чотирьох матчах здобула три перемоги та демонструвала достатньо цікаву гру.

Налаштовував їх на непростий поєдинок, так і сталось. Хоча ми мали можливості для більш удалого закінчення наших атак у фінальній стадії та мали спокійніше доводити матч до перемоги.

Шапаренко? На жаль, у нього були певні проблеми з литковим м’язом, він дуже чутливий, і у разі перенавантаження, Микола міг вилетіти на місяць. Тож, щоб не ускладнити ситуацію, він сьогодні залишився поза заявкою.

Себальйос? Ви його побачите, як тільки він потрапить до стартового складу або вийде на заміну.

Сьогодні в нас відбувся дебют Валентина Рубчинського. Він, безумовно, дуже цікавий гравець, його навички додають нам у грі мобільності у середній ланці. Я задоволений його дебютом та тим, як він діяв на полі.

Валентин багато тренується з командою, вже починає чудово відчувати гравців. Безумовно, завжди є моменти, які можна покращувати, але в цілому, вважаю, він достатньо добре відіграв той час, який у нього був.

Своїми емоціями від повернення до Києва на домашній матч я вчора поділився на своїй сторінці в інстаграм, коли написав: "Києве, як я за тобою скучив". Ми не були вдома 52 дні, спочатку готувалися з командою на зборах в Австрії, потім у нас було турне на матчі з Партизаном, грали у Любліні, Глазго, Зальцбурзі. Між цими поєдинками ми завітали до Рівного та до Львова.

Це був непростий період, пов’язаний з тим, що у нашій країні триває війна. Хочу в черговий раз подякувати нашим захисникам та захисницям за те, що вони дають нам можливість грати у футбол та взагалі, щоб футбол жив у нашій країні.

Повторюсь, ми чудово розуміли, яка сьогодні буде гра, я говорив про це хлопцям. У тих десятьох гравців, які залишаються у команді та не їдуть до розташування збірних, буде три дні відпочинку, а хлопцям, які їдуть до лав національної та молодіжної збірних, ми побажали добре виступити та, головне, без травм повернутися до лав нашої команди.

Чи плануємо ми перенесення матчів до Львова? Динамо планує свої домашні матчі грати у виключно Києві", — заявив український фахівець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в луганської Зорі.