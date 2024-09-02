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Півзахисник Динамо прокоментував перемогу над ЛНЗ.

Київське Динамо напередодні обіграло черкаський ЛНЗ у домашньому матчі п’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Динамо — ЛНЗ 1:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Владислав Кабаєв прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, є над чим працювати. Але є перемога, і з позитивним результатом легше живеться. Дуже добре, що повернулись до Києва, до рідного міста, до наших уболівальників. Тож лише позитив.

Загалом, ми дивилися попередні матчі ЛНЗ, знали, що вони здобули три перемоги в чотирьох матчах. Багато футболістів помінялись, тренер помінявся, схема помінялась. Хороші футболісти, які стараються грати у футбол — із такими суперниками завжди цікаво. Тож, нічим не здивували, й у подальшому бажаю їм удачі.

Арбітри? Із арбітрами навіть розмовляти не можна зараз, адже можна жовту картку отримати. Але це все емоції, ми ж нікого не посилаємо — можемо десь прикрикнути, але це нормально, ми ж теж люди, не роботи. Як і судді. Для нас усе закінчилось добре, тож ми на позитиві.

Не хочу зараз скаржитись, адже ми ще в нормальних умовах живемо. По собі можу сказати, що почуваюся, ніби вижатий лимон. Але гріх жалітися — головне, що виграли, і слава Богу.

Якщо говорити про фізичний стан, то із цим усе гаразд — скоріше, не вистачало емоцій, свіжості. Але нічого страшного", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в луганської Зорі.