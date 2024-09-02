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Півзахисник Динамо прокоментував перемогу над ЛНЗ.

У домашньому матчі п’ятого туру української Прем’єр-ліги напередодні київське Динамо обіграло черкаський ЛНЗ.

Динамо — ЛНЗ 1:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Володимир Бражко прокоментував виступ власної команди.

"Усі розуміють, що в нас багато ігор, і десь просто не вистачило везіння у фінальній третині. Вважаю, що зіграли ми сьогодні непогано, але потрібно більше забивати, аби не доводити справу до нервових останніх хвилин.

Дуже приємно побачити рідних уболівальників, повернутись до Києва. Сумували за ними, і дуже приємні емоції сьогодні були. Сподіваюся, після матчів за збірну знову прийде дві-три тисячі вболівальників та побачимось із ними.

Зараз гра з ЛНЗ закінчилась, і я вже в дорозі до розташування збірної. На нас чекають складні матчі, нам потрібні дві перемоги. Це буде хороший результат, і будемо тренуватись, аби досягти цього.

Усі наші майбутні суперники були учасниками Євро-2024, мають високий рівень. Потрібно викладатися на сто відсотків, оскільки ми граємо за нашу країну, за наших Захисників, тож завжди є мотивація показувати гарний футбол та прагнути до перемоги.

Рубчинський? Він молодець, зіграв добре, комфортно з ним було діяти в центрі поля. Усі підтримували його, особливо я з Ванатом, також бачив, як Ярмоленко підказував. Добре, що команда перемогла, усі молодці.

Ми очікували на складну гру. Справді, минулого сезону вдома зіграли 1:1, і також тоді не реалізували багато моментів. Тож хотілось віддати їм борг за той результат", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в луганської Зорі.