Артем Гагарін прокоментував ситуацію навколо матчу п'ятого туру УПЛ.
АРТЕМ ГАГАРІН, ФК КРИВБАС
03 вересня 2024, 20:22
Віцепрезидент Кривбасу Артем Гагарін поділився своїми думками щодо перенесеного матчу п'ятого туру УПЛ проти донецького Шахтаря через повітряні тривоги.
"Поки немає офіційної інформації про дату, коли ми з Шахтарем можемо дограти матч, який було перервано неадекватним сусідом. Але, ми впевнені, що це можна зробити в цьому році в одну з резервних дат. Найближчі з них — 18 або 25 вересня. В першу дату Шахтар грає з Болоньєю стартовий матч Ліги Чемпіонів, 21 вересня — базова дата УПЛ і "гірники" приймають Оболонь, а 25 вересня ми спокійно можемо дограти наш матч в Кривому Розі.
Ми розуміємо, що у Шахтаря в той період в середньому буде один матч на чотири дні, але ми весь серпень грали в такому темпі. На ту ж гру з помаранчево-чорними ми приїхали до Кривого Рогу з Севільї за день до матчу. І нічого — грали. Тим паче, і до 25 вересня і після (28 вересня Шахтар грає з Вересом) у донеччан матчі в Україні, а не за кордоном і це спрощує логістику.
Я впевнений, що Шахтар теж влаштує ця дата, адже ми зіграємо максимально тими ж складами і це буде справедливо. Та й взагалі вони потужна команда з довгою лавкою і їм не звикати до такого темпу", — наводить слова Гагаріна прес-служба клубу.
Раніше свою думку щодо перенесення гри висловив півзахисник "гірників" Тарас Степаненко.