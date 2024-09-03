Україна

Артем Гагарін прокоментував ситуацію навколо матчу п'ятого туру УПЛ.

Віцепрезидент Кривбасу Артем Гагарін поділився своїми думками щодо перенесеного матчу п'ятого туру УПЛ проти донецького Шахтаря через повітряні тривоги.

"Поки немає офіційної інформації про дату, коли ми з Шахтарем можемо дограти матч, який було перервано неадекватним сусідом. Але, ми впевнені, що це можна зробити в цьому році в одну з резервних дат. Найближчі з них — 18 або 25 вересня. В першу дату Шахтар грає з Болоньєю стартовий матч Ліги Чемпіонів, 21 вересня — базова дата УПЛ і "гірники" приймають Оболонь, а 25 вересня ми спокійно можемо дограти наш матч в Кривому Розі.

Ми розуміємо, що у Шахтаря в той період в середньому буде один матч на чотири дні, але ми весь серпень грали в такому темпі. На ту ж гру з помаранчево-чорними ми приїхали до Кривого Рогу з Севільї за день до матчу. І нічого — грали. Тим паче, і до 25 вересня і після (28 вересня Шахтар грає з Вересом) у донеччан матчі в Україні, а не за кордоном і це спрощує логістику.

Я впевнений, що Шахтар теж влаштує ця дата, адже ми зіграємо максимально тими ж складами і це буде справедливо. Та й взагалі вони потужна команда з довгою лавкою і їм не звикати до такого темпу", — наводить слова Гагаріна прес-служба клубу.

Раніше свою думку щодо перенесення гри висловив півзахисник "гірників" Тарас Степаненко.