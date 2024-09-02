Україна

Капітан Шахтаря розповів про ситуацію в Кривому Розі.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував скасування матчу з Кривбасом в рамках 5-го туру УПЛ через тривалу повітряну тривогу.

"Можу сказати, що я вже маю досвід догравання матчів і того, як сидіти три-чотири рази в приміщенні, коли в Дніпрі ми грали шість годин. Тепер є досвід того, що матч перенесуть. Це дуже складно, але ми розуміємо, що в нас важка ситуація в країні, прифронтові міста завжди під ризиком. І якщо ухвалюють рішення, то задля безпеки краще не догравати. Авжеж, коли ти на емоціях, то хочеш дограти матч, тим більше в нас складний графік, а до Кривого Рогу важко добиратися і тут завжди повітряні тривоги. Але є як є. Чесно кажучи, ми трохи розчаровані, тому що хотіли дограти матч. Казали, що до 23:00 комендантську годину можна було трішки ще притримати, але ми не знаємо. Як я розумію, то досі є тривога, тому так.

Після того, що сталося в Кривому Розі, я переживав, моя родина переживала, знаю, що дружини футболістів дуже переживали. Іноземці – тут зрозуміло: вони приїхали до іншої країни й були перелякані, але зібралися. Для нас створили умови: ми переночували в іншому місті, їхали на гру дві години автобусом – і почали цей матч, грали, але недограли. Це тяжко, це не дуже приємно, і мені здається, що на безпеку більше повинні звертати увагу ті люди, які організовують наші турніри, які організовують матчі. Тому що це, якщо чесно, не смішно. І я вважаю, що це не завжди правильно", — сказав Степаненко.