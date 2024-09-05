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Олег Шандрук оцінив результати виступів команди у стартових п’яти турах чемпіонату.

Виконувач обов'язків головного тренера Вереса Олег Шандрук прокоментував стартову частину сезону для рівненської команди.

"Старт сезону оцінив би на трійку за п’ятибальною шкалою. Чи могли б ми здобути більше очок за більшої вдачі? Я прихильник того, що замість розраховувати на вдачу — потрібно систематично працювати над власними помилками, аби їх не повторювати. В нас були проблеми на завершальній стадії. Ми створювали достатньо моментів, щоб розраховувати на більше очок у стартових матчах чемпіонату.

Гру новачків і молоді оцінюю задовільно. Переконаний, що наші новачки з кожним туром додають у якості гри. І наша молодь отримувала ігровий час. Найбільше, звісно, це стосується Михайла Протасевича. Він вже заявив про себе. На жаль, через хворобу Михайло пропустив гру з Лівим Берегом.

Після декількох вихідних ми знову збираємося разом у четвер. В неділю у Львові зіграємо контрольний матч із Карпатами. Потому одразу розпочнемо підготовку до гри чемпіонату з Поліссям. Працюватимемо в режимі одного та двох тренувань щодня.

Чемпіонат — дуже цікавий. Багато несподіваних результатів, багато забитих м’ячів. Вважаю, що цей чемпіонат — вже дуже видовищний. Це має подобатися вболівальникам.

Чого очікуєте від збірної України у матчах Ліги націй із Албанією та Чехією? Звичайно, від збірної України у стартових матчах Ліги націй очікуємо яскравої гри, перемог і позитивних результатів", — наводить слова Шандрука прес-служба клубу.

Після п'яти турів Верес набрав чотири очки та посідає 12 місце у турнірній таблиці УПЛ.