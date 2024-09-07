Обидва футболісти вже у заявці УПЛ від команди Юрія Вернидуба.
ФК Кривбас
07 вересня 2024, 15:20
Криворізький Кривбас підписав контракти із двома нігерійськими півзахисниками. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
У заявку команди Юрія Вернидуба на нинішній сезон були додані 18-річний Ічоку Чінеду Самсон та 19-річний Чіджоке Узома Прінцевілл.
Деталі угод поки невідомі, оскільки клуб поки не оголошував про їхні трансфери в останні дні трансферного вікна.
Також додамо, що Ічоку отримав 75 номер, а Чіджоке — 78.
Після п'яти турів Кривбас набрав сім очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.