Україна

Вінгер Динамо вийшов із перших хвилин у матчі Ліги націй проти Албанії (1:2).

Владислав Кабаєв у матчі з Албанією, Getty Images

Владислав Кабаєв у матчі з Албанією, Getty Images

У рамках нового розіграшу Ліги націй національна збірна України стартувала з поразки від Албанії з рахунком 1:2 в номінально домашньому матчі, який проходив у Чехії.

У цьому протистоянні свій дебют за "синьо-жовтих" здійснив вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв, який вийшов проти албанців у стартовому складі та провів на полі 72 хвилини.

Зазначимо, що 29-річний українець став шостим дебютантом головної команди країни з того моменту, як 7 червня 2023 року збірну України очолив Сергій Ребров.

Дебютанти національної збірної України на чолі з Сергієм Ребровим:

2023 рік: Владислав Ванат, Єгор Назарина.

2024 рік: Володимир Бражко, Олексій Гуцуляк, Максим Таловєров, Владислав Кабаєв.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Албанія ви можете на Football.ua.