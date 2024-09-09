Україна

Євген Скиба продовжить кар'єру в Чорноморці.

Центрбек Миная Євген Скиба перейшов у Чорноморець, повідомляє пресслужба одеситів.

21-річний підписав угоду на два роки. Згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt, гравець перейшов до одеської команди на правах вільного агента.

Скиба за першу команду минайців провів 20 матчів, відзначився 1 голом та 1 асистом.

21-річний виконавець останніх чотири роки перебував у структурі закарпатського Миная, і поки добирався до рівня "дорослої" команди, устиг побувати в оренді в ФСК Маріуполь та Хусті.