Україна

Досвідчений український вінгер попрощався з національною збірною України.

Лівий вінгер Євген Коноплянка, який у липні 2024 року повісив бутси на цвях у 34 роки, також попрощався з національною збірною України.

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34-річний українець опублікував в соцмережах пост, подякувавши вболівальникам за підтримку протягом усіх цих років.

"Представляти Україну на міжнародному рівні завжди було для мене чимось особливим. Це особлива відповідальність, особливі емоції і особлива підтримка. Я завжди викладався на полі на максимум і робив все можливе задля перемог нашої збірної.



Наразі цей шлях добіг кінця, і мене переповнюють почуття гордості та вдячності.



Я вдячний усім, з ким я пройшов цей шлях на полі та поза ним, а також усім вболівальникам, які щиро та до останнього підтримували мене та збірну. Слава Україні!" — написав Євген Коноплянка в своєму Instagram.



Нагадаємо, Євген Коноплянка дебютував у складі збірної України 25 травня 2010 року під керівництвом Мирона Маркевича.

З того моменту український вінгер провів за "синьо-жовтих" 87 матчів, в яких він забив 21 гол та віддав 15 результативних передач.