Україна

Євген зробив офіційну заяву про завершення кар'єри.

Ексгравець збірної України Євген Коноплянка оголосив про завершення кар'єри, про це він повідомив на своїй сторінці в Інстаграм.

"Сьогодні поділюся з вами дечим дуже важливим. Футбол для мене — більш ніж просто гра, більш ніж просто спорт чи змагання. Це велика частина мене, як людини, особистості і професіонала. Я дуже люблю цю гру і ціную кожен момент, який мені довелося пережити знаходячись на футбольному полі.

Та сьогодні я маю повідомити вам про те, що прийняв рішення завершити професійну кар’єру. Тож дякую усім, хто пройшов зі мною цей шлях, усім хто розділяв зі мною радість перемог та сум поразок, усім хто слідкував за мною і підтримував на полі та поза ним.

Але кожен кінець — це новий початок, тож я не залишаю спорт назовсім.

Я став засновником двох крутих проєктів", — написав Коноплянка.

Коноплянка розпочав професійну кар'єру у 2006 році. Українець пограв за Дніпро, Севілью, Шальке, Шахтар, Краковію та ЧФР. Також на рахунку Євгена 87 матчів за збірну України.