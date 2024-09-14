Україна

Серйозної травми гравець, схоже, уникнув.

Центральний нападник Оболоні Ростислав Тарануха отримав пошкодження в домашньому матчі проти Олександрії в 6 турі УПЛ.

Ще на 12-й хвилині зустрічі Таранусі розбили ніс, тож керманичу господарів поля Сергію Шищенку довелося замінити 27-річного гравця. В ефірі UPL.TV заявили, що Ростиславу вдалося уникнути перелому.

"Я ще його не бачив. Напевно, він у лікарні, якісь маніпуляції роблять. Тому поки що не можу сказати", — повідомив Шищенко після матчу.

У сезоні-2024/25 нападник ще не відкрив лік результативним діям за Оболонь, узявши участь у 7 поєдинках у всіх турнірах.

Нагадаємо, команда Шищенка зупинила переможну ходу Олександрії (0:0).