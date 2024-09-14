Україна

Керманич Оболоні прокоментував нічию проти Олександрії.

У шостому турі української Прем’єр-ліги київська Оболонь зіграла внічию проти Олександрії на власному полі (0:0).

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Сергій Шищенко прокоментував виступ власної команди.

"Для нас ця нічия — це позитивний результат, тому що Олександрія — дуже хороша команда, дуже мобільна, дуже граюча. Я подякував хлопцям за самовіддачу, вона у нас сьогодні була на найвищому рівні.

Тому я задоволений результатом, але грою в деяких моментах — ясна річ, ні, бо були проблеми. Ми дали створити Олександрії у першому таймі такі моменти, які вони могли забивати.

Але у другому таймі ми вже краще діяли, і Олександрія не мала моментів для взяття воріт.

Фол проти Грисьо? Ми бачили з планшета — начебто був пенальті, але треба подивитись уже трансляцію з різних камер, і тоді якісь висновки. Але був, не був — вирішує арбітр. Нам треба було грати далі.

Ми, звичайно, десь розраховували на VAR, але це гра, є довіра до арбітрів, які працювали на VAR. Тому не було — отже, не було пенальті.

У нас дві вимушені заміни сьогодні були. Я дуже вдячний хлопцям. Були проблеми вже по ходу другого тайму, наприкінці, але вони дотерпіли.

Це характер, і це дуже важливо для нас, бо було непросто. Я вдячний тим гравцям, які мали проблеми, що вони дограли матч. У нас замін уже не було.

Стасюк? Дуже непогано зіграв. Він і на тренуваннях дуже добре виглядав, тому я і вирішив його поставити на гру. Це дуже кваліфікований гравець, досвідчений гравець, і це посилення для нас на цю позицію.

Я не думаю, що затягували ми час, бо були судоми в одного гравця, потім — у іншого. По голові іншого гравця вдарили, а потім збили подих. Але це все не свідоме затягування було.

Це просто така бойова гра була наприкінці, дуже непрості моменти були. Олександрії, може, здавалось, що ми затягували час, але це не так", — заявив український фахівець.

Наступний матч київська Оболонь проведе в гостях у донецького Шахтаря.