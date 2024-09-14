Україна

Захисник Оболоні прокоментував нічию проти Олександрії.

Напередодні в шостому турі української Прем’єр-ліги київська Оболонь зіграла внічию проти Олександрії на власному полі (0:0).

Після завершення гри захисник "пивоварів" Петро Стасюк прокоментував виступ власної команди.

"Я вважаю, вийшла досить гарна гра як для першої гри нового тренера. Я теж виступав як новий гравець — для мене це теж нове відчуття. Вважаю, що ми сьогодні добре впорались зі своєю роботою, мали декілька непоганих шансів, могли й вирвати перемогу.

Думаю, не зовсім буде правдою, якщо ми скажемо, що вже все розуміємо, що вимагає головний тренер. Але я вважаю, що найближчим часом ми будемо виконувати його настанови в повному обсязі.

Фол проти Грисьо? Обговорювали цей момент, але я сам не бачив цього епізоду на повторі. Подивимось після гри повтор і там уже будемо розмовляти на цю тему.

Я не сказав би, що ми грали на збереження результату. Звісно, головне — зіграти "на нуль", це дуже важливо для команди, коли було дуже багато поразок поспіль. Я вважаю, що гра на нуль — це в першу чергу позитивний момент командний.

Звісно. Я думаю, що обидві команди хотіли виграти, заробити три очки. Оболоні було надважливо взяти очки в цьому матчі проти команди-лідера. Я вважаю, що ми показали гарну гру", — заявив український виконавець.

Наступний матч київська Оболонь проведе в гостях у донецького Шахтаря.