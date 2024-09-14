Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 13 вересня 2024 року.

У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги київська Оболонь розійшлась миром з Олександрією — 0:0.

Команда Руслана Ротаня вперше в цьому сезоні не те, щоб не перемогла, а й не здійснила жодного удару в площину воріт суперників за гру.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Олександрія у рамках 6-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Оболонь — Олександрія 0:0

Оболонь: Федорівський — Грисьо, Приймак, Карась, Стасюк — Вітенчук (Мороз, 72) — Мединський, Слободян (Груша, 54), Черненко, Суханов (Блізніченко, 54) — Тарануха (Теслюк, 13, Бичек, 54).

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Погорілий, 62), Калюжний, Шостак (Джевані, 46) — Беззера (Бєляєв, 89), Філіппов (Козак, 62), Шулянський (Мишньов, 46).

Попередження: Вітенчук, Мединський — Філіппов, Мартинюк