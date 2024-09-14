Україна

Універсальний гравець забив у ворота Зорі.

Лівий півзахисник Динамо Максим Брагару відкрив лік забитим за "біло-синіх" голам.

Відзначився результативним ударом 22-річний українець на 78-й хвилині виїзного матчу проти Зорі в 6 турі УПЛ. Колектив Олександра Шовковського здобув перемогу з рахунком 2:0.

Зазначимо, що для Брагару цей матч був 8-м за киян. Влітку цього року Максима придбали в Чорноморця.

Вчора, 13 вересня, Динамо попрощалося з Резо Чохонелідзе, який протягом 17 років обіймав посаду генерального директора "біло-синіх".