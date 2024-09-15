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Керманич Зорі прокоментував поразку від Динамо Київ.

У домашньому поєдинку шостого туру української Прем’єр-ліги напередодні луганська Зоря поступилась київському Динамо.

Зоря — Динамо Київ 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "мужиків" Младен Бартулович прокоментував виступ своєї команди.

"По-перше, хочу привітати всіх луганчан с днем міста. Дуже вірю, що зіграємо в українському Луганську, на рідному стадіоні. Стосовно гри — Динамо є Динамо. Вони нас дотиснули.

Ми створювали багато передумов для перспективних атак, гарних моментів. Треба було спокійніше працювати з м’ячем.

У другій половині поєдинку суперник додав. Заміни зробили свою справу. Забили перший гол, потім, через деякий час і другий. Після цього нам було дуже важко вже.

Як я вже сказав, Динамо в другому таймі додало. Плюс, можливість замін на підсилення складу. Ми також зробили заміни, але очкували трохи більше допомоги від хлопців. Заміни не підсилили нас сьогодні.

Я би не сказав, що команду послабила відсутність орендованих футболістів. У нас було достатньо гравців для змін. Усі вони — кваліфіковані. Звичайно, ми розраховуємо на орендованих, але це не ключовий аспект.

Я спілкувався із Супрягою. Довго його знаю, ще з Дніпра-1. Бачу бажання грати за Зорю. Розраховуємо на його допомогу", — заявив сербський фахівець.

Наступний матч луганська Зоря проведе в гостях у ковалівського Колосу.