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Керманич Лівого Берега прокоментував поразку від Кривбасу.

Київський Лівий Берег у шостому турі української Прем’єр-ліги на власному полі поступився криворізькому Кривбасу.

Лівий Берег — Кривбас 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "лелек" Віталій Первак поділився враженнями від виступу власної команди.

"На жаль, результат незадовільний. На мою думку, за грою наша команда не заслуговувала на поразку. Обидві команди грали на результат, ніхто не ризикував.

Моментів майже не було, але за рахунок індивідуальної майстерності футболістам Кривбасу вдалось витиснути максимум із мінімуму. Задерака за рахунок швидкості обіграв наших гравців і забив переможний м’яч.

Ми не звикли до таких тривалих павз під час сезону. Футболісти вийшли затиснутими немов три місяці грали.

Усі травмовані футболісти відновились, але ігровий тонус втратили. У Самара були проблеми зі здоров’ям, Іван Когут тільки відновився. Також було пошкодження у Якиміва.

Згоден, що нам потрібно ще працювати над грою в атаці. Кривбас не давав нам вільних зон, а в позиційному футболі мало що виходило. Занадто мало наші футболісти пробивали сьогодні і тут більше психологічні проблеми.

Так, можливо, у Сухоручка дійсно моментів було небагато, але він насамперед командний гравець", — заявив український фахівець.

У наступному турі київський Лівий Берег зіграє гостьовий матч проти Олександрії.