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Півзахисник Лівого Берега прокоментував поразку від Кривбасу.

Напередодні київський Лівий Берег у шостому турі української Прем’єр-ліги на власному полі поступився криворізькому Кривбасу.

Лівий Берег — Кривбас 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "лелек" Олег Синиця поділився враженнями від виступу власної команди.

"Ми грали в свою гру, не відходили від власних ігрових принципів. Можливо, десь не вистачило концентрації в цьому моменті, коли пропустили в простій ситуації.

Дивитимемось цей матч ще раз та виправлятимемо помилки. Вважаю, провели непогану гру, але попереду створили замало моментів. Тому й так вийшло, що програли.

Ми грали з дуже хорошим суперником, знали, що матч буде тяжким, готувались до цього. Напевно, не поступились за грою, але рахунок не на нашу користь", — заявив український виконавець.

У наступному турі київський Лівий Берег зіграє гостьовий матч проти Олександрії.