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Керманич Кривбасу прокоментував перемогу над Лівим Берегом.

Напередодні криворізький Кривбас у шостому турі української Прем’єр-ліги в гостях обіграв київський Лівий Берег.

Лівий Берег — Кривбас 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Юрій Вернидуб поділився враженнями від виступу власної команди.

"Гра була рівною. Не хочу ображати Лівий Берег і нашу команду, але те, що було сьогодні на полі… Єдине порадувало, що ми взяли три очки. Сам футбол був не той, який я хотів би бачити.

Але так буває. Тим паче, після перерви в чемпіонаті та нашого насиченого графіку в серпні, коли ми провели дев’ять матчів менше ніж за місяць. Тому в цілому, вважаю, що це нормально. Головне на даному етапі — набирати бали. І ми їх сьогодні набрали.

По-перше, хлопці, які грали у Кривбасі, а зараз грають у Лівому Березі, Банада, Семенов, Приходько, теж хотіли сьогодні перемогти. Бо це завжди подразник — грати проти ексклубу.

Головний же подразник для нас — те, що ми зіграли чотири матчі, п’ятий ще не дограний проти Шахтаря, і набрали всього сім очок. Це дуже мало, тому потрібно стабілізуватись і йти далі.

По-друге, тільки повернулись наші збірники. Бізімана і Соса повернулись до нас тільки 13 вересня зі збірних, де протистояли таким сильним командам, як Нігерія і Гана, і встигли провести з Кривбасом тільки одне тренування. Мені не залишалось іншого вибору, як випускати їх з перших хвилин.

Дібанго взагалі тільки вчора приїхав о 22:00 до нас в готель, ще й пошкодження отримав сьогодні після виходу на заміну, щось із плечем у нього. Тому проблем було багато, було багато перестановок. Але нічого, ми з цим впораємось. Хлопці молодці, віддавалась на полі та взяли три очки.

Ви знаєте, було дуже важко. Не знаю, наскільки важко Шахтарю і Динамо, але нам було дійсно непросто в цей період. Багато часу провели в переїздах, в очікуванні на кордонах. Але це для нас школа. Ще й з жеребом "пощастило": то Вікторія, то Бетіс. Але нічого страшного, це досвід. Тепер хочемо йти тільки далі.

Вірю в перемогу України, ми обов’язково переможемо. Будемо усі разом допомагати нашим ЗСУ, щоб здолати цих як їх там назвати… нелюдів.

Якість поля? Супер. Я знаю, у вас певні проблеми навесні з ним, але зараз стан поля просто чудовий. Таке враження, що це якийсь килим. Молодці. Усім дякую за питання і бажаю перемог Лівому Берегу", — заявив український фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє домашній матч проти полтавської Ворскли.