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Форвард Руху прокоментував нічию проти Ворскли.

Напередодні львівський Рух у шостому турі української Прем’єр-ліги зіграв унічию на полі полтавської Ворскли.

Ворскла — Рух 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "жовто-чорних" Ярослав Карабін поділився враженнями від виступу власної команди.

"Сьогодні гра давалась нам важко. Не в останню чергу через, м’яко кажучи, не ідеальне поле у Полтаві. На розминці ми адаптувались до газону, але під час гри м’яч все одно робив непередбачувані відскоки.

Водночас Ворскла — традиційно непростий суперник, який знову нав’язав Руху серйозну боротьбу.

Я та інші збірники відновились до цього матчу. Мені, мабуть, було легше, адже я не зіграв у матчах за молодіжку, тому був у кращих кондиціях і почувався чудово. Тому не думаю, що це якось вплинуло на нашу гру.

Нам не вдалось створити справді гострих моментів поблизу воріт полтавців. Ми надто повільно рухали м’яч, не загострювали попереду. Суперник низько оборонявся і нам було важко конструювати свої атаки.

Є розчарування після гри проти Ворскли. Звісно, хочеться перемагати у кожному матчі. Але нічия це також непогано. Треба зробити правильні висновки й рухатись далі. Попереду у нас виїзний матч проти Динамо і в Києві, там теж буде непростий поєдинок", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух зіграє гостьовий матч проти київського Динамо.