Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та полтавська Ворскла.

Динамо Київ та полтавська Ворскла зіграють матч четвертого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського.

Олександр Шовковський, після перемоги над луганською Зорею (2:0), залучив до стартового складу Караваєва, Себальйоса та Дубінчака в лінії оборони, тоді як Рубчинський та Шапаренко гратимуть в центрі поля, а Герреро та Брагару виступатимуть в атаці.

Сергій Долганський, на тлі нічиєї проти львівського Руху (0:0), використав із перших хвилин Хрипчука, Черниша та Кулаковського в центральній вісі, тоді як Кане та Несетеренко гратимуть в атаці.

Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Себальйос, Біловар, Дубінчак — Рубчинський, Шапаренко, Бражко — Кабаєв, Герреро, Брагару.

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Дячук, Волошин, Ярмоленко, Ванат, Андрієвський, Малиш, Тимчик, Буяльський, Михавко, Піхальонок.



Ворскла: Ісенко — Крупський, Гучек, Чорноморець, Пердута — Хрипчук, Черниш, Кулаковський, — Кане, Ковталюк, Нестеренко.