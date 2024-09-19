Україна

Команда готується до Динамо.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов висловився напередодні матчу з Динамо в УПЛ, який пройде 21 вересня.

"Команда вже проаналізувала попередній матч з Ворсклою. Зрозуміло, що це не позитивний для нас результат, враховуючи що 60 хвилин ми грали в більшості. Треба зробити правильні висновки та виправити свої помилки.

Зараз Рух у звичному режимі готується до матчу з Динамо. У нас є час, щоб вивчити гру нашого наступного суперника та розібрати його сильні та слабкі сторони.

Наразі я задоволений тим, як виглядав Рух на старті сезону з огляду на те, які кадрові проблеми були у нас. Тепер частина гравців відновилась після травм та тренується у загальній групі – Марко Сапуга, Юрій Климчук, Фредді Плюман. Матч буде в суботу, тому до того часу ми ще дивитимемось, в якому стані будуть ці футболісти і чи потраплять вони у заявку. Хотілось би, щоб вони якнайшвидше набрали оптимальні кондиції, але ми не форсуватимемо цей процес, адже важливо, щоб хлопці були у формі.

Звісно, хочеться завжди перемагати та демонструвати якнайкращу гру. Але є певні обставини і тому траплялись й невдалі матчі. Нам є що вдосконалювати та в чому прогресувати. Вся команда поступово розвивається, але зараз цей процес ще нестабільний, тому можуть бути як чудові ігри, так і не зовсім вдалі. Головне – виносити урок з будь-якого результату і тоді можна прогресувати, це важливо для молоді", — сказав Пономарьов.