Футзал

Завершилися матчі футзалу за 19 вересня.

У четвер відбулися чотири поєдинки в рамках групового етапу чемпіонату світу-2024 з футзалу.

Збірні Португалії, Франції, Марокко та Ірану здобули перемоги над своїми опонентами, унаслідок чого вийшли до плей-оф турніру.

Група E



Марокко – Панама 6:3

Голи: Ель-Месрар, 2, 39, Гаррауї, 6, 17, Ель-Фенні, 22, 36 – Ортіс, 16, Кампос, 27, Макенсі, 33.

Португалія – ​​Таджикистан 3:2

Голи: Варела, 2, Зікі Те, 11, Мендонка, 28 – Алієв, 27, Солієв, 40.

Група F



Іран – Гватемала 9:4

Голи: Аббасі, 6, 27, 40, Агапур, 11, 21, Таєбі, 14, 37, Азімі, 25, Карімі, 32 – Пабло, 6, 15, Сандоваль, 20, Сантісо, 38.

Франція – Венесуела 7:3

Голи: Менендес, 6, Саадауї, 17, Рамірес, 19, 38, Туре, 26, Лютен, 33, Бельхадж, 39 – Брісеньйо, 14, 22, Віамонте, 14.