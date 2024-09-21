Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 21 вересня 2024 року.

Олександрія у матчі сьомого туру УПЛ на своєму полі впевнено обіграла Лівий Берег (2:0).

Перемогу команді Руслана Рутаня забезпечили два центральні захисники — Кампуш та Шабанов, які відзначилися голами у другому таймі.

Таким чином, Олександрія набрала 16 очок і зараз йде на рівних із лідером УПЛ – київським Динамо. В обох зіграно по шість поєдинків.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Лівий Берег у рамках 7 туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Олександрія — Лівий Берег 2:0

Голи: Кампуш, 53, Шабанов, 68



Олександрія: Єрмаков — Кравченко (Скорко, 81), Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Мишньов, 76), Калюжний (Ващенко, 82), Смирний (Козак, 75) — Беззера, Філіппов, Джевані (Бєляєв, 61).



Лівий Берег: Механів — Астахов, Якимів, Семенов, Шаповал — Банада (Приходько, 89), Дедух — М. Когут (Войцеховський, 71), Синиця (Кобзар, 79), І. Когут (Галас, 72) — Сухоручко.



Попередження: Скорко — Сухоручко, Банада, Семенов



На 45+1-й хвилині був вилучений Даниїл Сухоручко (Лівий Берег) (друге попередження).